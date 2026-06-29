Robert Lewandowski se incorpora al Chicago Fire como Designated Player

El Chicago Fire anunció este lunes la llegada del delantero polaco Robert Lewandowski, una de las incorporaciones más sonadas de la Major League Soccer (MLS) en los últimos años. El jugador, de 37 años, llega libre tras concluir sus cuatro temporadas con el Barcelona y firmó un contrato que lo mantendrá en el club hasta el final de la campaña 2027‑2028.
Lewandowski, máximo goleador histórico de Polonia y ex‑estrella del Bayern Múnich, aportará al Fire su experiencia y capacidad goleadora. En su paso por el Barcelona, acumuló 119 goles en 191 partidos, además de tres títulos de liga, una Copa del Rey (2025) y tres Supercopas de España (2023, 2025 y 2026). Su llegada se produce en un momento clave para la MLS, que se prepara para el Mundial de Norteamérica 2026.
El fichaje coloca al Chicago Fire en la lista de los clubes que buscan romper la hegemonía de Lionel Messi y su Inter Miami, actuales campeones de la liga. Junto a Lewandowski, el francés Antoine Griezmann, nuevo líder del Orlando City, y el surcoreano Son Heung‑min del Los Angeles FC, forman parte de la ola de estrellas internacionales que llegan a la MLS tras el receso mundialista.
El club, que obtuvo su único título de la MLS en 1998, busca regresar a los tiempos de gloria. Las negociaciones con Lewandowski se gestaron durante semanas, después de que el delantero confirmara en mayo su salida del Barcelona. Con su firma, el Chicago Fire apuesta a revitalizar su ataque y a posicionarse como contendiente serio en la competición.