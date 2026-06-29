Robert Lewandowski se incorpora al Chicago Fire como Designated Player

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El delantero polaco de 37 años, ex‑Barcelona y ex‑Bayern, firma con el Chicago Fire hasta la temporada 2027‑2028, marcando uno de los fichajes más destacados de la MLS tras el receso del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 04:29 PM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 04:38 PM.