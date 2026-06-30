Embajador de Japón agradece a la afición mexicana y pide apoyo al Tri tras eliminación

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, expresó su gratitud hacia los seguidores mexicanos y lanzó un llamado a respaldar al Tri después de que los Samurai Blue fueron eliminados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al caer 2-1 contra Brasil en tiempo de compensación en el Estadio NRG de Houston.
En su publicación de X, el diplomático agradeció: “Gracias, México. Hoy Japón dio un gran partido, y aunque el sueño de este mundial terminó, nos quedamos con el gran apoyo y cariño que México le brindó a los Samurai Blue”. El mensaje obtuvo más de 33,000 "me gusta" y 287,000 visualizaciones en pocas horas.
Durante el encuentro, Japón tomó la delantera a los 29 minutos gracias a Kaishu Sano, pero Brasil igualó a los 55 con Casemiro y selló la victoria en el minuto 90+5 con un gol de Gabriel Martinelli, asistido por Bruno Guimarães.
Honsei acompañó su agradecimiento con un emotivo video en el que declaró: “A partir de ahora, el pueblo japonés y yo, como Embajador de Japón en México, apoyaremos a la Selección Mexicana. Mucha suerte y lleguen lo más lejos posible”.
El gesto refuerza la relación bilateral entre ambos países, que se ha ido consolidando en cada partido del torneo. Tras la eliminación, los jugadores japoneses dejaron un mensaje de agradecimiento en el vestuario: “Muchas gracias. Samurai Blue”, acompañado de un dibujo de la bandera japonesa y figuras de origami.
Con la victoria, Brasil avanza como segundo clasificado a los octavos de final, mientras México espera al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega para definir su próximo rival.