Embajador de Japón agradece a la afición mexicana y pide apoyo al Tri tras eliminación

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Tras la derrota 2-1 ante Brasil en los dieciseisavos de final, el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, agradeció en X el respaldo de los aficionados mexicanos y solicitó que continúen apoyando a la Selección nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 08:05 AM.
En Deportes y editada el 30/06/2026 06:26 AM.