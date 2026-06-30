Los Grizzlies envían a Ja Morant a los Trail Blazers y reconfiguran su proyecto de reconstrucción

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Memphis Grizzlies canjea a Ja Morant a Portland a cambio de Jerami Grant y Kris Murray, marcando el fin de una era de siete años y acelerando una profunda reconstrucción tras una temporada 25‑57.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 08:41 AM.
En Deportes y editada el 30/06/2026 06:46 AM.