Los Grizzlies envían a Ja Morant a los Trail Blazers y reconfiguran su proyecto de reconstrucción

Memphis Grizzlies confirmó el intercambio del base estelar Ja Morant a los Portland Trail Blazers. A cambio, el equipo recibirá a los aleros Jerami Grant y Kris Murray, según informó el insider Shams Charania y fuentes de ESPN y The Athletic.
El movimiento pone fin a una relación de siete años entre Morant y la franquicia, periodo que incluyó éxitos históricos, pero también lesiones recurrentes, polémicas fuera de la cancha y una relación deteriorada con la directiva. Memphis concluyó la campaña con un récord de 25‑57, sin clasificar a los playoffs, y decide acelerar su proceso de reconstrucción.
El intercambio se produce después de que la gerencia, liderada por Zach Kleiman, descartara en febrero la posibilidad de vender al jugador, calificándolo de "fantasía". Sin embargo, la caída del equipo, el despido del entrenador Taylor Jenkins y la llegada de Tuomas Iisalo intensificaron la tensión entre Morant y la organización, culminando en una suspensión de un juego por altercado con el técnico.
En la última temporada, Morant jugó solo 20 partidos, promediando 28 minutos, y estuvo ausente en más de seis encuentros consecutivos por lesiones y una suspensión de 33 partidos relacionada con la exhibición de armas de fuego en redes sociales.
Este canje se suma a los recientes movimientos de Memphis: Desmond Bane fue transferido a Orlando Magic y Jaren Jackson Jr. a Utah Jazz, evidenciando una estrategia de reconfiguración del roster alrededor de jóvenes como Cameron Boozer y Karim López.
Con la llegada de Grant y Murray, los Grizzlies buscan reforzar su rotación y sentar las bases de un nuevo proyecto competitivo bajo la dirección de Iisalo.