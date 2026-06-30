James Harden podría ajustar su contrato para facilitar el regreso de LeBron James a los Cavaliers

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Los Cleveland Cavaliers estudian una compleja maniobra salarial que incluye que James Harden acepte un salario reducido, con el objetivo de crear espacio bajo el tope salarial y presentar una oferta al rey James para una tercera etapa en Ohio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 09:38 PM.
En Deportes y editada el 30/06/2026 09:55 PM.