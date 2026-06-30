Luis Almada asume el cargo de entrenador del Irapuato

...

Luis Almada, hermano del director técnico del América, fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Club Irapuato en la Segunda Premier. El nombramiento se produce en el marco de la reactivación del proyecto futbolístico de la Trinca, impulsado por Grupo Pachuca y el nuevo propietario Antonio Mata.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 08:21 AM.
En Deportes y editada el 30/06/2026 06:31 AM.