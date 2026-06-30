Luis Almada asume el cargo de entrenador del Irapuato

Luis Almada, hermano del actual director técnico del América, fue presentado esta mañana como el nuevo entrenador del Club Irapuato, que competirá en la Segunda Premier. El anuncio, realizado ante autoridades locales y representantes de Grupo Pachuca, marca el inicio de una nueva etapa para la Trinca, que busca consolidarse como un equipo profesional tras los intentos fallidos de la administración anterior.
Almada llega al club después de desempeñarse como auxiliar técnico de Esteban Solari en los Tuzos del Pachuca y de dirigir en categorías inferiores, incluida una breve experiencia en la segunda división del fútbol uruguayo con el club Artigas, propiedad del representante de jugadores Rafael Monge. Su trayectoria en el sistema de desarrollo de Grupo Pachuca le brinda un vínculo directo con la estructura del club matriz, lo que podría facilitar la integración de jugadores y recursos.
El proyecto de la Trinca cuenta ahora con Antonio Mata como nuevo propietario y con el respaldo de la Gobernadora del Estado y la alcaldesa de Irapuato. Además, Jesús Martínez Patiño, asesor del Consejo de Operaciones de Grupo Pachuca, ha confirmado que el convenio con los Tuzos será directo, aunque aún no se ha definido cuántos futbolistas del primer equipo pasarán al proyecto.
Rodrigo Fernández, vicepresidente del Club León, desmintió cualquier vínculo entre La Fiera y la nueva versión de la Trinca, subrayando que la relación será exclusivamente con los Tuzos del Pachuca. La expectativa de los aficionados se centra ahora en la plantilla que Almada conformará y en los resultados que el equipo pueda alcanzar en la próxima temporada.
El anuncio se produce en un contexto de reactivación del fútbol profesional en Irapuato, con la intención de ofrecer una alternativa competitiva y sostenible en la Liga de Expansión y la Segunda Premier. Se espera que la llegada de Almada y el apoyo institucional impulsen el proyecto hacia la estabilidad y el crecimiento.