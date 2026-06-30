Marruecos vence a Países Bajos en penaltis y avanza a octavos

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El termómetro marcaba 30 grados en el Estadio BBVA, pero el calor real lo pusieron las gradas. Desde antes del silbatazo inicial, el grito "no era penal" retumbó entre los aficionados mexicanos, que esta noche no vestían ni de verde ni de naranja, sino de un rencor que lleva 12 años sin cicatrizar

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 08:33 AM.
En Deportes y editada el 30/06/2026 06:35 AM.