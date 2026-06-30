Serena Williams cae en primera ronda de Wimbledon ante la joven Maya Joint

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La leyenda del tenis femenino, Serena Williams, volvió al cuadro individual de Wimbledon a los 44 años y perdió 6‑3, 6‑7 (6‑8), 6‑3 contra la australiana Maya Joint (ranking 87) en un partido de 2 horas y 22 minutos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 09:35 PM.
En Deportes y editada el 30/06/2026 09:51 PM.