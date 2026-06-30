Serena Williams cae en primera ronda de Wimbledon ante la joven Maya Joint

La estadounidense Serena Williams, siete veces campeona del torneo y con 23 títulos de Grand Slam en individuales, regresó este martes al cuadro individual de Wimbledon tras retirarse en 2022. A sus 44 años, la tenista perdió en la primera ronda ante la australiana Maya Joint, de 20 años y posición 87 del ranking mundial, por 6‑3, 6‑7 (6‑8), 6‑3.
Williams, motivada por jugar frente a sus dos hijas (nacidas en 2017 y 2023), había aceptado una invitación (wild‑card) para competir en el torneo después de volver al circuito en dobles a principios de junio, con participaciones en Queen’s y Berlín. Con su derrota, se convirtió en la segunda jugadora de mayor edad en disputar el cuadro individual femenino de Wimbledon en la era Open, detrás de Martina Navratilova, quien llegó a la segunda ronda a los 47 años en 2004.
El encuentro, que duró 2 h 22 min, mostró la resistencia de la joven Joint, quien logró revertir la ventaja que Williams había conseguido al ganar el segundo set. A 1‑3 en el tercer set, la estadounidense llegó a romper el servicio de la australiana, pero Joint respondió con un juego sólido y cerró el partido.
Serena seguirá compitiendo en Wimbledon, pero ahora en la modalidad de dobles, donde se reencontrará con su hermana Venus a partir del jueves.
En otras secciones del torneo, la número dos del ranking mundial, la kazaja Elena Rybakina, venció a la francesa Lois Boisson (154) y la polaca Iga Świątek superó a la estadounidense Taylor Townsend (79) en tres sets. En la rama masculina, el alemán Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, avanzó a segunda ronda tras una victoria en cuatro sets contra el belga Alexander Blockx.