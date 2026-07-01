Alessandro Bastoni, bajo investigación por presunta prostitución de menores en Milán

Alessandro Bastoni, de 27 años, defensa del Inter de Milán y de la Selección italiana, recibió el día de hoy un aviso de garantía que lo coloca como investigado por la Fiscalía de Milán por presunto delito de prostitución de menores.
La investigación forma parte de una pesquisa más amplia contra la supuesta agencia de escorts Ma.De, con sede en Cinisello Balsamo, que habría organizado eventos nocturnos “todo incluido” para clientes VIP, entre ellos futbolistas de la élite europea. Según los documentos judiciales, Bastoni habría mantenido un encuentro con una joven de 17 años, aunque la menor, interrogada como testigo, negó cualquier relación con el jugador.
El caso aún está en fase de esclarecimiento. La Fiscalía indica que existen indicios que apuntan a un posible encuentro, pero no se ha presentado evidencia concluyente. Bastoni será citado a declarar en los próximos días, garantizando su derecho a la defensa.
En la misma operación, la Guardia di Finanza ha citado como testigos a otros tres futbolistas —Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi—, aunque ninguno de ellos ha sido puesto bajo investigación. La red criminal fue desmantelada en abril, con la detención de cuatro personas vinculadas a la organización de las fiestas, que incluían cenas, discotecas y pernoctaciones en hoteles de moda en Milán, donde supuestamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.
El caso ha generado gran repercusión mediática en Italia y ha puesto en el foco la posible vinculación de figuras del fútbol con actividades ilícitas. Además, el jugador se encontraba en la órbita de una posible transferencia al Real Madrid, lo que añade una dimensión adicional al escándalo.
La Fiscalía continuará con las pesquisas para determinar la responsabilidad penal de Bastoni y de los organizadores de la red, mientras el jugador mantiene su inocencia y espera la resolución del proceso.