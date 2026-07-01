Alessandro Bastoni, bajo investigación por presunta prostitución de menores en Milán

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El defensa italiano del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, recibió aviso de garantía y está bajo investigación por la Fiscalía de Milán por presunta prostitución de una menor de 17 años, en el marco de una red de escorts que organizaba fiestas exclusivas para futbolistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 01/07/2026 09:46 AM.