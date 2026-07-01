Bombazo en la NBA: Kawhi Leonard vuelve a los Raptors en mega intercambio

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Los Raptors de Toronto concretan un canje con los Los Angeles Clippers para reincorporar a Kawhi Leonard, el alero que les dio el único campeonato de la NBA en 2019. A cambio, Toronto enviará a Brandon Ingram, Gradey Dick y al menos dos selecciones de primera ronda, mientras Leonard firmará una extensión a largo plazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 01/07/2026 10:03 AM.