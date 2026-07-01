Bombazo en la NBA: Kawhi Leonard vuelve a los Raptors en mega intercambio

Toronto recuperará al jugador que les dio el trofeo Larry O’Brien. En una operación que ha sacudido a la NBA, los Raptors de Toronto han llegado a un acuerdo con los Los Angeles Clippers para que Kawhi Leonard, de 35 años, vuelva a la franquicia que lo llevó al campeonato de 2019.
Según fuentes anónimas de la liga y reportes de insiders como Shams Charania, el intercambio incluye a Brandon Ingram, al escolta de tercer año Gradey Dick y al menos dos futuras selecciones de primera ronda del Draft, que pasarán a manos de los Clippers. El sitio oficial de la NBA confirmó el movimiento.
Leonard, quien registró su mejor temporada ofensiva en el ciclo 2025‑2026 con un promedio de 27.9 puntos y un 50.5 % de efectividad en tiros de campo, firmará una extensión de contrato a largo plazo, lo que garantizará su presencia en Toronto por varios años más. Esta decisión fue clave para que el gerente general de los Raptors, Bobby Webster, aprobara el canje, replicando la fórmula que llevó al equipo al título cuando adquirió a Leonard de los San Antonio Spurs en 2018.
Por el lado de Los Angeles, la salida de Leonard marca el fin de la llamada “Era 213” de los Clippers, un proyecto que buscaba varios campeonatos pero que se vio truncado por lesiones y resultados mediocres en los playoffs. Con la partida de Leonard, los Clippers recibirán a Ingram, All‑Star de 28 años que promedió 21.5 puntos la temporada pasada, y a Gradey Dick, joven seleccionado en la lotería del Draft 2023 cuyo tiempo de juego disminuyó en la segunda mitad de la campaña.
El presidente de operaciones de los Clippers, Lawrence Frank, había anticipado un cambio de rumbo en febrero de 2026 tras los traspasos de James Harden e Ivica Zubac a Cleveland e Indiana, respectivamente. A pesar de que inicialmente se pretendía retener a Leonard para competir en el Intuit Dome, la eliminación en el Play‑In aceleró la ruptura.
Con Leonard de regreso, la pregunta que ahora se plantea es: ¿hasta dónde llegará el nuevo roster de los Toronto Raptors en la próxima temporada? Los aficionados esperan que el veterano, ahora con una extensión, vuelva a ser el eje de un proyecto que aspire a repetir la gloria de 2019.