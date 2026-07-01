Aguirre: "El próximo partido será el más importante del fútbol mexicano y de mi carrera"

La Selección Mexicana de fútbol se clasificó a octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Ecuador en la fase de grupos, consolidando una actuación marcada por solidez defensiva, intensidad y eficacia ofensiva.
El director técnico, Javier Aguirre, destacó en la rueda de prensa posterior al silbatazo final la “comunión” que existe entre el equipo y la afición. “La gente está contenta con su equipo, estoy convencido de que hay una comunión; vamos de la mano”, afirmó el estratega, quien subrayó que el respaldo popular ha sido clave para alcanzar este momento histórico.
Con el boleto asegurado, México se medirá en octavos de final contra el ganador del duelo entre Inglaterra y el Congo. Aguirre calificó ese próximo encuentro como “el partido más importante del fútbol mexicano… y de mi carrera”, señalando la magnitud del reto tanto para el conjunto como para él, en su tercera etapa al frente del Tri.
El técnico también elogió la actuación del joven Gilberto Mora, una de las revelaciones del torneo. “Es un niño, no podemos pedirle más; es valiente, quiere la pelota, es un chico que va”, comentó Aguirre, reconociendo que, pese a su juventud, el delantero muestra carácter y talento que auguran una nueva generación para el Tri.
El ambiente alrededor del equipo ha cambiado notablemente. Después de años de altibajos y críticas, la afición ha recuperado la confianza y la ilusión, factores que, según Aguirre, han alimentado la unidad interna del conjunto y su desempeño en la Copa del Mundo.
El próximo partido representa una oportunidad para romper barreras y seguir avanzando en una competición donde la esperanza y el apoyo popular vuelven a ser protagonistas.