Aguirre: "El próximo partido será el más importante del fútbol mexicano y de mi carrera"

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Tras vencer a Ecuador, la Selección Mexicana asegura su boleto a octavos de final. El técnico Javier Aguirre resaltó la unión entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, y señaló que el próximo duelo contra el ganador de Inglaterra‑Congo podría ser el más importante del fútbol mexicano y de su carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:03 AM.
En Deportes y editada el 01/07/2026 09:48 AM.