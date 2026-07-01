El Tri presume una muralla: 360 minutos sin recibir gol en el Mundial

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Tras vencer 2-0 a Ecuador, El Tri llega a octavos de final con cuatro partidos consecutivos sin recibir gol, consolidando una defensa histórica y alimentando la ilusión de superar el tradicional “quinto partido”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 01/07/2026 09:54 AM.