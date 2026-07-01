El Tri presume una muralla: 360 minutos sin recibir gol en el Mundial

La Selección Mexicana vive uno de sus mejores momentos en la historia de los Mundiales. Con la victoria 2-0 sobre Ecuador en los octavos de final del Mundial 2026, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene su portería invicta y acumula más de 360 minutos sin recibir gol, una marca que subraya la solidez defensiva del conjunto.
En la fase de grupos, México derrotó a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, y ahora, al imponerse a Ecuador, suma cuatro partidos consecutivos sin conceder anotación. El arquero Raúl Rangel, junto a Guillermo Ochoa, ha sido pieza clave, respaldado por una línea defensiva ordenada que ha evitado cualquier gol antes del descanso desde el duelo contra Sudáfrica en 2010.
El último gol recibido por El Tri en una Copa del Mundo fue en Qatar 2022, ante Argentina. Desde entonces, el equipo ha mantenido su arco en cero frente a Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, consolidando una racha histórica.
Javier Aguirre destacó la “comunión” entre el plantel y la afición, señalando que el compromiso colectivo ha sido esencial para los resultados positivos. Por su parte, el delantero Julián Quiñones reiteró que el objetivo principal sigue siendo el trabajo en equipo, priorizando el rendimiento grupal sobre los logros individuales.
Con la eliminación de Ecuador, México espera al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo para definir su próximo rival. La posibilidad de avanzar a cuartos de final mantiene ilusionada a la afición, que ve en la defensa sólida y el proyecto de Aguirre una oportunidad real de romper el mito del “quinto partido”.
Con una portería invicta, una defensa robusta y una generación de futbolistas comprometidos, El Tri continúa escribiendo una historia que ya entusiasma a millones de mexicanos.