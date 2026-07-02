Mundial 2026 de luto: asesinan a tiros al portero palestino Saleem Al‑Ashqar en medio del torneo

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El arquero de 32 años, Saleem Al‑Ashqar, fue abatido el 29 de junio en Al‑Qarara, Khan Younis, por fuerzas israelíes. La Asociación Palestina de Fútbol exige justicia mientras la comunidad futbolística lamenta la pérdida del jugador, que dejaba a su esposa embarazada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 11:09 AM.
En Deportes y editada el 02/07/2026 02:19 PM.