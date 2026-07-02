Mundial 2026 de luto: asesinan a tiros al portero palestino Saleem Al‑Ashqar en medio del torneo

El 29 de junio de 2026, el portero palestino Saleem Al‑Ashqar, de 32 años, recibió varios disparos en la zona de Al‑Qarara, en la ciudad de Khan Younis, y falleció en el acto. La Asociación Palestina de Fútbol confirmó que el ataque fue perpetrado por el ejército de Israel y emitió un comunicado de profunda indignación, exigiendo justicia y el cese inmediato del conflicto bélico.
El enfrentamiento entre Israel y Palestina, que se intensificó en 2023, ha cobrado más de 100 000 vidas, de las cuales 442 son deportistas. A pesar de los llamados internacionales a un alto al fuego, los combates continúan, afectando a la población civil y a figuras públicas como Al‑Ashqar.
Hasta el momento, no se conocen los detalles de los ritos funerarios ni se ha identificado a los responsables judiciales del hecho. La comunidad internacional sigue observando el caso, mientras la familia de Al‑Ashqar enfrenta la pérdida y la responsabilidad de criar a su futuro hijo en medio de la violencia.
Este trágico episodio subraya la vulnerabilidad de los deportistas en zonas de conflicto y la urgente necesidad de garantizar su seguridad, incluso durante los eventos deportivos más importantes del planeta.