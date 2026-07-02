Adiós a los Jays: Boston sacrifica a Jaylen Brown y apuesta por un nuevo comienzo

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Los Celtics venden al escolta Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers a cambio de Paul George, dos selecciones de primera ronda (2028 y 2031) y dos de segunda ronda, poniendo fin a la dupla Brown‑Tatum que llevó al título de 2024.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:23 AM.
En Deportes y editada el 02/07/2026 09:14 AM.