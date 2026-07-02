Adiós a los Jays: Boston sacrifica a Jaylen Brown y apuesta por un nuevo comienzo

Los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers cerraron una de las transacciones más impactantes de la temporada 2026‑27 de la NBA. El escolta de 29 años, Jaylen Brown, será transferido a Filadelfia, mientras que los Celtics recibirán a Paul George, dos selecciones de primera ronda (una de 2028, originalmente de los Los Angeles Clippers, y otra de 2031 de los Sixers) y dos de segunda ronda.
El movimiento pone fin a la famosa dupla Brown‑Jayson Tatum, la cual había superado críticas sobre la supuesta incompatibilidad de estilos y había llevado a Boston a su primer campeonato en 16 años, conquistado en la temporada 2023‑24. Brown, quien fue el tercer pick del Draft 2016, se llevó el MVP de las Finales 2024, cinco selecciones al All‑Star y dos nombramientos al segundo equipo All‑NBA (2023 y 2026). Durante sus diez temporadas en Boston, el equipo alcanzó seis finales de conferencia este y dos finales de la NBA.
El canje llega después de una eliminación temprana ante los mismos 76ers en la primera ronda de los playoffs 2024‑25, y de los rumores de que Boston había intentado adquirir a Giannis Antetokounmpo, ofreciendo a Brown como pieza clave. La salida del escolta también se produce tras la lesión de Tatum (rotura del tendón de Aquiles) que lo dejó fuera de 66 partidos en la campaña 2024‑25.
Por su parte, Paul George llega a Boston tras dos temporadas irregulares en Filadelfia, marcadas por lesiones de rodilla, una suspensión de 25 partidos por violar la política antidrogas de la liga y una única serie de playoffs ganada. El futuro de George en la zona este será observado de cerca, al igual que la capacidad de los Celtics para reconstruir su núcleo alrededor de Tatum y los activos obtenidos.
En Philadelphia, la llegada de Brown se suma a un núcleo que ya incluye a Tyrese Maxey y VJ Edgecombe. Sin embargo, persisten dudas sobre la salud de Joel Embiid, quien ha lidiado con lesiones crónicas en los últimos años. El impacto inmediato de Brown en los 76ers será decisivo para sus aspiraciones de volver a la Final de la Conferencia Este.
El tiempo dirá quién sale beneficiado de este intercambio. Lo que es indiscutible es que los Celtics cierran una década de alta competitividad y pierden a uno de sus máximos referentes contemporáneos, mientras que los 76ers añaden a un jugador con experiencia de campeonato y liderazgo en la cancha.