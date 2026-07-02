El dato que emociona a México: Raúl Jiménez le ha marcado seis goles a Pickford

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En los octavos de final del Mundial 2026, el delantero mexicano Raúl Jiménez llega motivado al duelo contra Inglaterra tras haberle anotado seis goles a Jordan Pickford, su portero titular, en la Premier League. El dato histórico alimenta la esperanza de la afición tricolor de que Jiménez repita la hazaña en el escenario mundialista.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 11:04 AM.
En Deportes y editada el 02/07/2026 02:25 PM.