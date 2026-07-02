El dato que emociona a México: Raúl Jiménez le ha marcado seis goles a Pickford

Antes del enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, surge una estadística que entusiasma a la afición mexicana: Jordan Pickford es el arquero al que más goles le ha marcado Raúl Jiménez en su carrera, con un total de seis anotaciones.
El historial se construyó desde la llegada del delantero al fútbol inglés en 2018, cuando, como jugador del Wolverhampton Wanderers, anotó su primer gol contra el Everton, portería defendida por Pickford. A lo largo de los años, Jiménez sumó otros cinco tantos frente al guardameta británico, tanto con Wolves como con el Fulham, mediante remates de cabeza, penales y jugadas dentro del área.
Este antecedente convierte a Jiménez en una amenaza conocida para Pickford y añade un elemento de expectativa al partido. La experiencia del delantero mexicano frente al portero inglés brinda a la afición tricolor un argumento de confianza para creer que podrá repetir la historia en el escenario de máxima exigencia.
Paralelamente, Jiménez continúa consolidándose como una pieza clave del ataque mexicano. Tras marcar contra Ecuador, alcanzó los 57 goles con la selección, ubicándose como segundo máximo anotador histórico, a solo cinco tantos de superar el récord de Javier “Chicharito” Hernández.
En este Mundial, el delantero ha dejado atrás las frustraciones de ediciones anteriores, convirtiéndose en titular indiscutible y anotando en partidos contra Sudáfrica, República Checa y Ecuador. Su buen momento y la curiosa estadística contra Pickford alimentan la esperanza de que México avance a la siguiente ronda.