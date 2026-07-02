¿Qué le dijo Hincapié a Santi Giménez? El misterio que terminó en una roja

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En el octavo de final del Mundial 2026, la expulsión de Piero Hincapié tras una supuesta ofensa a Santiago Giménez generó miles de teorías en redes. Hasta el momento no se conoce la frase exacta, pero la sanción se debió a la nueva “Ley Prestianni”, que penaliza cubrirse la boca durante una discusión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:32 AM.
En Deportes y editada el 02/07/2026 09:21 AM.