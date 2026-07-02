¿Qué le dijo Hincapié a Santi Giménez? El misterio que terminó en una roja

El partido de octavos de final entre México y Ecuador quedó marcado no solo por la victoria mexicana, sino por la expulsión del defensa ecuatoriano Piero Hincapié. En los minutos finales, Hincapié habría susurrado una frase ofensiva al delantero mexicano Santiago Giménez, lo que provocó que el árbitro le mostrara tarjeta roja.
Hasta la fecha, ni la FIFA ni los propios jugadores han revelado el contenido exacto de la supuesta ofensa. Las redes sociales se llenaron de memes y conjeturas: algunos usuarios sugieren que Hincapié habría dicho “¡Vete a la casa de tu madre!”, mientras que otros inventan versiones más crudas. La falta de una versión oficial mantiene viva la polémica.
Sin embargo, la razón legal de la expulsión no radica en la frase en sí, sino en la aplicación de la recién implementada Ley Prestianni. Esta normativa, vigente a partir del Mundial 2026, establece que cualquier jugador que se cubra la boca durante una discusión con un rival será sancionado con tarjeta roja. Hincapié, al cubrirse la boca tras el intercambio verbal, activó la regla y se convirtió en el segundo jugador expulsado bajo este precepto, después de Miguel Almirón de Paraguay.
El incidente ha reavivado el debate sobre la efectividad y el alcance de la Ley Prestianni, que busca reducir insultos y gestos ofensivos en el campo, pero que también ha generado críticas por su aplicación subjetiva. Mientras tanto, la selección mexicana celebra su triunfo y el regalo inesperado de Jorge Campos de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
En conclusión, la frase exacta que Piero Hincapié le dirigió a Santiago Giménez sigue siendo un misterio. Lo que sí está claro es que la expulsión obedeció a una normativa novedosa cuyo objetivo es fomentar el respeto entre los jugadores, aunque su interpretación continúe generando controversia.