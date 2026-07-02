Inglaterra elige la Cantera de Pumas como base para los octavos de final contra México

...

La Selección inglesa instaló su centro de entrenamiento en la Cantera de Pumas, en el sur de la Ciudad de México, para adaptarse a la altitud y a la presión de un duelo eliminatorio en el Estadio Azteca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 03:38 PM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 08:13 AM.