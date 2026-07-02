Inglaterra elige la Cantera de Pumas como base para los octavos de final contra México

De manera sorpresiva, la Selección de Inglaterra decidió utilizar la Cantera de Pumas como su centro de operaciones para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026, partido que se jugará este domingo en el Estadio Azteca.
El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, confirmó que el complejo universitario está listo para recibir a los Tres Leones, con adecuaciones especiales y una logística afinada que garantizan privacidad y comodidad. La ubicación del recinto, en el sur de la capital y rodeado por el entorno volcánico del Pedregal, permite a los jugadores entrenar sin distracciones, un factor crucial ante la presión que supone disputar un partido eliminatorio en territorio históricamente adverso para los británicos.
El complejo está equipado para cubrir todas las necesidades de un equipo de élite: vestuarios de alto nivel, salas de recuperación, gimnasio, áreas de análisis táctico y una pista de entrenamiento de última generación. La proximidad de estos servicios facilita la logística diaria y permite al cuerpo técnico, encabezado por Thomas Tuchel, enfocarse en la preparación específica para el encuentro.
El principal reto para Inglaterra será la altitud de la Ciudad de México, que supera los 2,200 metros sobre el nivel del mar. Tuchel ha diseñado sesiones en la Cantera orientadas a acelerar la adaptación fisiológica y optimizar la recuperación en condiciones de menor oxígeno, con el objetivo de minimizar el impacto de la altura en el rendimiento de sus jugadores.
Con esta estrategia, la Cantera de Pumas se convertirá en el escenario donde Inglaterra buscará romper viejas rachas y desafiar la altitud antes de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.