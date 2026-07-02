Raúl Rangel rompe récord histórico y sigue los pasos de la leyenda rojiblanca en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, el arquero de Chivas, Raúl Rangel, se ha convertido en la figura más destacada de la Selección Mexicana al romper el histórico récord de minutos sin recibir gol que ostentaba Ignacio Calderón desde México 1970. Con 348 minutos imbatidos, Rangel supera los 295 minutos del legendario portero rojiblanco, consolidando una defensa sólida que ha permitido al equipo avanzar sin conceder goles en los cuatro partidos disputados hasta la fecha.
El desempeño de Rangel ha sido decisivo en encuentros clave, como las atajadas frente a Corea del Sur y Ecuador, y en los dieciséisavos de final contra la República Checa, donde mantuvo su arco en cero durante los 90 minutos completos. Su récord incluye la fase de grupos, salvo los últimos 12 minutos del partido contra República Checa, cuando el técnico Javier Aguirre ingresó a Guillermo Ochoa como homenaje al veterano guardameta.
Antes del torneo, la discusión sobre la titularidad entre Rangel y el experimentado Guillermo Ochoa dominó los análisis deportivos. Mientras algunos defendían la experiencia de Ochoa, otros abogaban por un relevo generacional. La decisión de Aguirre de apostar por Rangel ha sido recompensada con actuaciones sobresalientes que refuerzan la confianza del cuerpo técnico y de los aficionados.
El récord roto por Rangel revive la memoria de Ignacio Calderón, ícono de Chivas y de la selección nacional, quien destacó en los mundiales de 1966 e 1970 y formó parte del “Campeonísimo”. La hazaña de Rangel no solo lo coloca en la historia del fútbol mexicano, sino que también abre la puerta a una nueva era de arqueros que continúan la tradición rojiblanca.