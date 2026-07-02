Raúl Rangel rompe récord histórico y sigue los pasos de la leyenda rojiblanca en el Mundial 2026

...

El guardameta de Chivas, Raúl Rangel, superó el récord de minutos sin recibir gol de Ignacio Calderón, alcanzando 348 minutos en la Copa del Mundo 2026, consolidándose como pieza clave de la defensa mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 11:09 AM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 08:18 AM.