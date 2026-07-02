Alerta británica rumbo al Mundial: robos, boletos falsos y aglomeraciones en CDMX

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El FCDO actualizó su guía de viaje advirtiendo a ciudadanos británicos sobre peligros en la CDMX, tras muertes en celebraciones y denuncias de fraudes de boletos para el partido de octavos de final del Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:27 AM.
En Deportes y editada el 02/07/2026 09:17 AM.