Alerta británica rumbo al Mundial: robos, boletos falsos y aglomeraciones en CDMX

El gobierno del Reino Unido, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores (FCDO), emitió el 1 de julio una actualización de su guía oficial de viaje para México, centrada en los ciudadanos británicos que asistirán al encuentro de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.
La alerta surge tras la muerte de cuatro personas durante las celebraciones en el Ángel de la Independencia, luego del triunfo de México sobre Ecuador. Tres fallecieron por asfixia en la aglomeración de la avenida Paseo de la Reforma y un cuarto, de aproximadamente 25 años, murió en el Hospital Rubén Leñero por presunto consumo de sustancias tóxicas.
El FCDO advierte que los documentos de emergencia expedidos por la Embajada Británica no son válidos para reingresar a Estados Unidos desde territorio mexicano en caso de pérdida o robo del pasaporte. Además, se incrementaron los reportes de robos de celulares y adulteración de bebidas, por lo que se recomienda extremar precauciones en espacios públicos concurridos.
Otra preocupación señalada son los boletos fraudulentos. El organismo británico recordó que la venta de entradas a través de sitios no oficiales, redes sociales o terceros puede resultar en boletos inválidos o ya utilizados. Casos recientes incluyen la captura de un individuo en Zumpango que cobró 450 mil pesos por la renta de un palco sin entregar entradas, y la detención de una revendedora en Tlalnepantla que utilizó la promesa de boletos para robar 80 mil pesos a una pareja.
El FCDO también informó sobre interrupciones intermitentes en el Centro Histórico y principales avenidas de la Ciudad de México, provocadas por protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Estas movilizaciones cesaron el 20 de junio, pero se mantuvieron alertas sobre posibles bloqueos.
Finalmente, se recordó que el consumo de alcohol en espacios públicos, incluida la zona de los estadios, está prohibido y puede acarrear multas, al igual que la importación, compra y venta de cigarrillos electrónicos, actividad vinculada a la delincuencia organizada.