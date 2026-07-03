Boletos para México vs Inglaterra alcanzan ¡2.4 millones de pesos en reventa!

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La reventa de entradas para el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra ha alcanzado precios de hasta 2.4 millones de pesos, mientras la FIFA solo ofrece el 8 % de la capacidad oficial, lo que obliga a los aficionados a decidir entre un gasto millonario o renunciar al estadio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 09:17 AM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 10:02 AM.