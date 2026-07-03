Checo Pérez cierra la práctica 1 del GP de Gran Bretaña 2026 en la posición 19

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En la única sesión libre del fin de semana sprint en Silverstone, Sergio “Checo” Pérez registró su mejor tiempo de 1:32.951 con neumáticos blandos, pero terminó 19.º, superando a Alonso, Gasly y Stroll.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 09:09 AM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 09:20 AM.