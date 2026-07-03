Checo Pérez cierra la práctica 1 del GP de Gran Bretaña 2026 en la posición 19

La primera y única práctica libre del fin de semana sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 dejó a Sergio “Checo” Pérez en el puesto 19 del clasificador. La sesión se desarrolló bajo una temperatura ambiente de 21 °C y una pista a 29 °C, condiciones distintas a las que los equipos enfrentaron una semana antes en Austria.
El piloto mexicano, que compite para Cadillac, inició la sesión con neumáticos duros, logrando una vuelta de 1:33.969, lo que lo ubicó momentáneamente en la mitad del grupo. A 18 minutos del final, cambió a neumáticos blandos y mejoró su tiempo a 1:32.951, subiendo provisionalmente del puesto 21 al 14 mientras varios rivales aún no habían utilizado el compuesto más rápido.
Sin embargo, al avanzar la mayoría de la parrilla con los neumáticos blandos, Pérez perdió posiciones y concluyó la práctica en el puesto 19, por delante de Fernando Alonso, Pierre Gasly y Lance Stroll.
La vuelta más rápida la marcó Lewis Hamilton con 1:29.260, colocando a Ferrari en la cima del clasificador y superando por dos décimas a Kimi Antonelli. Le siguieron Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris e Isack Hadjar. Nico Hulkenberg y Liam Lawson completaron los diez primeros puestos.
Franco Colapinto cerró la práctica en la undécima posición tras apostar por neumáticos medios en la fase final de la sesión.
El fin de semana continuará con la clasificación sprint, que definirá la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026.