¿El adiós de Cristiano? Su hermana asegura que el Mundial 2026 será el último

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La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, sorprendió a los aficionados al afirmar que el Mundial 2026 marcará la despedida del delantero portugués de la selección, aunque no ha anunciado su retiro del fútbol profesional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 09:21 AM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 09:53 AM.