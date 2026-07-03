¿El adiós de Cristiano? Su hermana asegura que el Mundial 2026 será el último

En una entrevista concedida a la cadena portuguesa Sport TV, Katia Aveiro, hermana del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, declaró que el Mundial 2026 será el “último baile” del jugador con la selección de Portugal. La frase, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, ha generado una ola de especulaciones sobre el futuro del delantero de 41 años.
Ronaldo, quien actualmente milita en el Al‑Nassr de Arabia Saudita con contrato vigente hasta junio de 2027, había anunciado previamente que este sería su último Mundial, pero no había confirmado una retirada definitiva de la selección. La intervención de Katia, sin que su hermano haya emitido comentarios al respecto, ha encendido las alarmas entre los aficionados y analistas del deporte.
El portugués llegó a la fase de octavos de final tras vencer a Croacia 2‑1, y su próximo rival será España, partido programado para el lunes 6 de julio a la 13:00 hora local. De confirmarse la declaración de su hermana, el encuentro contra la selección española podría ser la última aparición de Ronaldo vistiendo la camiseta nacional.
Si bien la posible jubilación internacional parece inminente, no se anticipa que el delantero abandone el fútbol a nivel de clubes. Su contrato con Al‑Nassr sigue activo y el jugador ha manifestado que continuará compitiendo a nivel profesional mientras su condición física lo permita.
Las palabras de Katia Aveiro también han reavivado el debate sobre el legado de Ronaldo, quien sigue siendo uno de los futbolistas mejor pagados y más seguidos del planeta, a pesar de su avanzada edad. La expectativa ahora se centra en cómo será su despedida y qué impacto tendrá en la generación emergente de futbolistas portugueses.
Mientras tanto, el Mundial 2026 continúa generando titulares, desde la trágica muerte de un futbolista en un ataque armado hasta la polémica de entrenadores que reciben noticias personales durante conferencias de prensa. En medio de este escenario, la posible retirada internacional de Cristiano Ronaldo se suma a la lista de momentos históricos que marcarán la edición norteamericana del torneo.