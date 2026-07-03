Futbolista Lucas Trejo es sedado tras perder a su esposa e hijos en terremoto

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El delantero argentino Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, fue sedado después de pasar noches entre los escombros intentando localizar a su esposa Yanina Maranella y a sus hijos Aarón y Ainhoa, fallecidos en el sismo que sacudió Venezuela la semana pasada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 09:08 AM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 10:35 AM.