¿Tláloc salvará al Tri? Viral invita a dejar ofrendas antes del México vs Inglaterra

Una convocatoria viral en TikTok ha movilizado a seguidores del Tri para ofrendar frutas y semillas al dios mexica Tláloc en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, con el objetivo de asegurar la buena racha del equipo antes del enfrentamiento contra Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
El impulso provino del creador de contenido Ferus, quien en un video vinculó la invicta actuación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 con la presencia constante de lluvia en la capital durante sus victorias. Ferus recordó una leyenda en la que el rey Huémac retó a Tláloc a un juego de pelota; tras la victoria humana, los tlaloques ofrecieron tributos de maíz y verduras, pero al ser rechazados, el dios desató sequía y hambruna en Tula.
El relato, presentado como “análisis” por Ferus, generó una ola de comentarios que sugirieron replicar el ritual en la actualidad. Usuarios propusieron dejar ofrendas en el recinto del museo, considerando que el espacio es el lugar idóneo para rendir homenaje al dios de la lluvia. Comentarios como “Hay que ofrendarle a Tláloc el domingo porque nos está ayudando, fuera de broma” y “A Antropología… ahí está” alimentaron la discusión.
Las autoridades del museo no han emitido una respuesta oficial sobre la posibilidad de colocar ofrendas dentro de sus instalaciones, pero la propuesta ha cobrado fuerza entre los seguidores del Tri, que ven en el gesto una forma de respeto a la tradición y una estrategia para mantener la racha invicta del equipo.
El partido contra Inglaterra representa el último encuentro del Mundial 2026 disputado en territorio nacional. Dirigido por Javier Aguirre, México llegó a octavos de final tras vencer a Ecuador 2-0 y acumular nueve puntos en la fase de grupos. La transmisión será simultánea en Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.