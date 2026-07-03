¿Tláloc salvará al Tri? Viral invita a dejar ofrendas antes del México vs Inglaterra

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En TikTok, usuarios propusieron llevar frutas y semillas como ofrenda al dios de la lluvia Tláloc en el Museo Nacional de Antropología el 5 de julio, día del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra. La iniciativa surgió tras el análisis del creador Ferus, quien relacionó la invicta trayectoria del Tri con la lluvia y una antigua leyenda del juego de pelota.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 09:10 AM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 10:26 AM.