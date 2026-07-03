Ricardo Escotto, el mexicano que vuelve a la Fórmula 3 en el GP de Gran Bretaña

...

El piloto mexicano Ricardo Escotto regresa a la Fórmula 3 con AIX Racing para competir en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, buscando sumar sus primeros puntos en la categoría y continuar su alternancia entre la F3 y la INDY NXT.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 11:49 AM.
En Deportes y editada el 03/07/2026 11:54 AM.