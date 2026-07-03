Ricardo Escotto, el mexicano que vuelve a la Fórmula 3 en el GP de Gran Bretaña

El joven piloto mexicano Ricardo Escotto volverá a la Fórmula 3 este fin de semana al integrarse nuevamente a AIX Racing para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará en el icónico circuito de Silverstone del 3 al 5 de julio de 2026.
Escotto, quien había hecho una aparición emergente con el equipo en la fecha de Barcelona‑Catalunya, donde terminó 23.º tanto en la carrera Sprint como en la principal, aprovechará esta segunda oportunidad para intentar sumar sus primeros puntos en la categoría. Su regreso se produce tras una pausa en la INDY NXT Series, donde cubre la ausencia del estadounidense Brad Benavides, lesionado en el GP de Mónaco.
El programa de la competición británica incluye entrenamientos y clasificación el viernes, la carrera Sprint el sábado y la carrera principal el domingo. De lograr resultados positivos, Escotto continuará con AIX Racing en el próximo GP de Bélgica, en Spa‑Francorchamps, donde compartirá pista con los también mexicanos Ernesto Rivera y José Garfias.
Esta participación refuerza la estrategia del piloto de alternar entre la Fórmula 3 y la INDY NXT, buscando consolidar su experiencia internacional y abrir su cuenta de puntos en la temporada.