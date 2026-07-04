Cancún FC supera a Toluca por la mínima en amistoso de pretemporada

En el Estadio Andrés Quintana Roo, Cancún FC se impuso por la mínima a Toluca en su primer partido de preparación de la temporada, con un marcador de 1‑0. El único tanto del encuentro lo marcó el colombiano José Rodríguez al minuto 5, tras un potente disparo cruzado de pierna zurda que, tras rozar el poste, se incrustó en la red.
El equipo visitante intentó reaccionar, pero la falta de precisión en el último tercio del campo y las sólidas intervenciones del guardameta de Cancún, Edson Arce, impidieron que Toluca lograra el empate. Arce realizó varias atajadas clave que mantuvieron su portería en cero.
El próximo compromiso de ambos equipos será otro amistoso que les permitirá seguir evaluando su desempeño y reforzar la química entre sus jugadores antes del inicio del torneo.