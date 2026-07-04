Cancún FC supera a Toluca por la mínima en amistoso de pretemporada

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En el Estadio Andrés Quintana Roo, Cancún FC venció a Toluca 1‑0 en un duelo de preparación. El único gol del encuentro lo anotó el colombiano José Rodríguez al minuto 5, mientras el portero Edson Arce destacó con varias intervenciones decisivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 01:35 PM.
En Deportes y editada el 04/07/2026 01:45 PM.