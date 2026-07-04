Chivas empata sin goles ante Correcaminos en amistoso que llenó el Marte R. Gómez tras siete años

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El primer examen de pretemporada concluyó con un 0‑0 entre Correcaminos de la UAT y el equipo alterno de Chivas Rayadas en el Estadio Marte R. Gómez, ante el primer lleno en siete años, mientras ambos conjuntos afinan sus plantillas para la Liga MX, Leagues Cup y la Liga de Expansión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 10:05 AM.
En Deportes y editada el 04/07/2026 07:05 AM.