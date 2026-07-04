Chivas empata sin goles ante Correcaminos en amistoso que llenó el Marte R. Gómez tras siete años

En la noche del viernes, el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria recibió a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y al conjunto alterno de Chivas Rayadas del Guadalajara. El encuentro, que marcó el primer lleno del recinto en siete años, terminó sin anotaciones, dejando un empate 0‑0 que servirá de referencia para los entrenadores de ambos equipos.
Los naranjas, dirigidos por el argentino Gabriel Pereyra, aprovecharon la ocasión para integrar a los jugadores contratados recientemente y probar la nueva filosofía de juego. Por su parte, el técnico Gabriel Milito combinó elementos del primer equipo con talentos de la filial tapatía, buscando evaluar el rendimiento de los jóvenes y la adaptación al ritmo que exigirá la Liga MX y la Leagues Cup.
El partido se caracterizó por destellos de fútbol rápido y momentos de presión, pero la falta de contundencia en ataque y la intervención de los guardametas impidieron que el marcador se moviera. Los rojiblancos, con varias ausencias por compromisos con la Selección mexicana rumbo al Mundial 2026, contaron con la experiencia de Oscar Whalley, Bryan González, Diego Campillo, Richy Ledezma, Ángel Sepúlveda, Rubén González, Vladimir Moragrega, Ángel Chávez y Sergio Aguayo, provenientes de la división de plata.
Correcaminos, por su parte, alineó a Edson Reséndez, Alan Di Pippa, Gerardo Moreno, Alex Monárrez, Andrés Catalán, Vicente Torres, Damián Torres, Omar Islas, Bryan Mendoza, Willy Guzmán y Tomás Sandoval, quienes iniciaron el encuentro con la intención de afianzar la cohesión del grupo.
Tras el empate, Chivas regresó a Guadalajara para continuar su preparación de cara al Apertura 2026, que iniciará en pocas semanas, y para cumplir con sus compromisos internacionales, incluido el viaje a Estados Unidos en agosto para la fase binacional de la Leagues Cup. Correcaminos, mientras tanto, se prepara para próximos retos, como un amistoso contra la Selección mexicana Sub‑23 y su primer partido oficial de la campaña contra Mineros de Zacatecas.