Isaac del Toro vive su sueño: debut en el Tour de Francia 2026 con UAE Team Emirates

Barcelona, 4 de julio de 2026. La edición 113 del Tour de Francia arranca este sábado y, entre los 176 ciclistas que disputarán las 21 etapas, destaca la presencia del mexicano Isaac del Toro, quien a sus 22 años cumple el sueño que anunció en 2023 tras ganar el Tour del Porvenir.
Del Toro, ahora integrante de la escuadra más poderosa del circuito, UAE Team Emirates, ha sido seleccionado como principal apoyo de Tadej Pogačar en la montaña. La decisión de la dirección técnica, que dejó fuera a veteranos como João Almeida, refleja la confianza absoluta en la capacidad del joven para neutralizar ataques rivales y preparar el terreno para los ataques del esloveno, quien persigue su quinta corona.
El mexicano llegó a este punto tras una meteórica trayectoria: victoria en el Tour del Porvenir (2023), paso destacado en el Giro de Italia 2025 donde portó la maglia rosa hasta la última jornada, y coronación absoluta en el Critérium du Dauphiné 2025, donde venció al francés Paul Seixas en la ascensión al Plateau de Solaison.
“Hay varios ciclistas que pueden acercarse a mí, empezando por la persona sentada a mi lado”, declaró Pogačar en la conferencia de prensa, señalando a Del Toro como posible futuro ganador. El mexicano respondió con una sonrisa y la petición de serenidad ante la enorme expectativa.
El debut de Isaac del Toro en el Tour no solo representa la culminación de un proceso de maduración, sino también la consolidación de México en la élite del ciclismo mundial. Su desempeño en las tres semanas de la gran vuelta será observado de cerca, pues su estilo elegante y fluido ya lo ha convertido en uno de los escuderos más prometedores del pelotón contemporáneo.
Con la vista puesta en apoyar a Pogačar y, a la vez, demostrar su propio nivel, Del Toro inicia la aventura más grande de su carrera, listo para escribir una nueva página en la historia del deporte mexicano.