Isaac del Toro vive su sueño: debut en el Tour de Francia 2026 con UAE Team Emirates

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A los 22 años, el ciclista mexicano Isaac del Toro, campeón del Tour del Porvenir y del Dauphiné, inicia su primera participación en el Tour de Francia como escudero de Tadej Pogačar, consolidándose como una pieza clave del equipo UAE Team Emirates.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 04/07/2026 01:55 PM.