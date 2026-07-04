Venus y Serena Williams se retiran del dobles en Wimbledon por lesión de Serena

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Las hermanas Williams, seis veces campeonas de dobles en Wimbledon, abandonan el torneo tras la lesión de rodilla derecha de Serena, que sufrió en su regreso al cuadro individual.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 01:34 PM.
En Deportes y editada el 04/07/2026 01:44 PM.