Venus y Serena Williams se retiran del dobles en Wimbledon por lesión de Serena

Venus y Serena Williams anunciaron su retirada del torneo de dobles de Wimbledon después de que la estadounidense experimentara una dolencia en la rodilla derecha durante su partido individual, el cual marcó su regreso al Grand Slam tras una ausencia de cuatro años.
Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, se lesionó al final del primer set contra la australiana Maya Joint, partido que concluyó 6-3, 6-7(6), 6-3. La lesión obligó a la tenista a abandonar la competición de dobles, programada para el sábado contra la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio.
Las hermanas, con 46 y 44 años respectivamente, son seis veces campeonas de dobles en el All England Club y acumulan 14 títulos de Grand Slam en la modalidad. Su aparición en Wimbledon era esperada tras recibir una invitación especial, lo que habría supuesto su primer encuentro en dobles juntas desde el US Open 2022.
Ante la ausencia de las Williams, la pareja británica‑tailandesa formada por Samantha Murray Sharan y Lanlana Tararudee ocupará su lugar en la primera ronda. Mientras tanto, Venus competirá en los torneos WTA 500 de Washington y WTA 1000 de Toronto como invitada especial, y Serena aún no ha confirmado su calendario futuro.
El retiro inesperado de las hermanas del dobles de Wimbledon deja un vacío en una de las disciplinas más emblemáticas del tenis, pero también subraya la determinación de Serena por volver a la pista a pesar de los contratiempos físicos.