Sheinbaum alienta a la Selección Mexicana previo al choque contra Inglaterra

Desde la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, la mandataria estatal Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su apoyo a la Selección Mexicana antes del partido contra Inglaterra, programado para el 5 de julio de 2026, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.
En sus redes sociales, Sheinbaum publicó el mensaje “¡Vamos, México!”, acompañándolo de una fotografía donde se la ve junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, frente a una pantalla gigante que transmitía los preparativos del encuentro.
El gesto se suma a la ola de respaldo que ha recibido el Tricolor en distintas regiones del país, donde miles de aficionados se congregan en fan‑fest y pantallas públicas para seguir la acción en vivo. Autoridades locales, empresarios y organizaciones civiles han instalado zonas de visualización en plazas y centros comunitarios, reforzando la expectativa nacional por el desempeño del equipo.
El partido contra Inglaterra, considerado uno de los duelos más esperados del torneo, representa una oportunidad para que México demuestre su nivel ante una de las potencias futbolísticas del mundo. La presidenta Sheinbaum reiteró su confianza en el talento de los jugadores y subrayó la importancia del deporte como elemento de unión y orgullo nacional.
Mientras tanto, la administración estatal ha anunciado la activación de protocolos de seguridad y movilidad para los aficionados que se desplacen a los puntos de transmisión, garantizando la tranquilidad y el orden público durante la jornada.