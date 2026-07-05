Sheinbaum alienta a la Selección Mexicana previo al choque contra Inglaterra

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La presidenta del Estado de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de aliento a la Selección Mexicana antes del duelo contra Inglaterra en el Mundial 2026, mientras acompañaba a la gobernadora Delfina Gómez en la zona de Nezahualcóyotl.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/07/2026 02:52 PM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 02:08 PM.