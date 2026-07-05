Eliminación de Brasil impulsa las probabilidades de México rumbo al título del Mundial 2026

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Tras la salida de Brasil del Mundial 2026, los mercados de predicción y apuestas elevan a cerca del 5 % las chances de México de alzarse con el título. La jornada México‑Inglaterra en la Ciudad de México se vivió con intensos operativos de seguridad y cierres de accesos emblemáticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/07/2026 08:52 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 01:59 PM.