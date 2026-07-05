Eliminación de Brasil impulsa las probabilidades de México rumbo al título del Mundial 2026

La eliminación de Brasil, tradicional favorito del fútbol mundial, ha generado un reajuste inmediato en los mercados de predicción y apuestas. Según la plataforma internacional Polymarket, la probabilidad de que México se proclame campeón del Mundial 2026 se sitúa ahora en torno al 5 %, un aumento moderado pero significativo tras la salida del gigante sudamericano.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, instó a la población a buscar otras plazas públicas y a celebrar con responsabilidad. La presidenta del Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, siguió el encuentro desde Nezahualcóyotl, acompañada de Delfina Gómez, y recordó los riesgos de deshidratación, golpes y pánico en eventos masivos, según la Secretaría de Salud.
El ambiente festivo estuvo marcado por cantos del Himno Nacional y largas filas de aficionados que esperaron horas para ingresar a los recintos, todo bajo la constante recomendación de las autoridades de mantener la prudencia y cuidar la integridad de los asistentes.