La Selección Mexicana garantiza 20.5 millones de dólares en premios del Mundial 2026

La Selección Mexicana, dirigida por Javier “Vasco” Aguirre, garantizó un ingreso de 20.5 millones de dólares tras clasificar a los octavos de final del Mundial FIFA 2026. El logro se produce después de una victoria contundente contra Ecuador en la fase de grupos, que consolidó el pase a la ronda de eliminación directa.
Con la afición vibrando en el Estadio Azteca y el país entero siguiendo el partido, la presión y la esperanza convergen en una sola meta: llevar a México a la élite mundial y consolidar una base financiera que garantice el desarrollo sostenible del deporte nacional.