La Selección Mexicana garantiza 20.5 millones de dólares en premios del Mundial 2026

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Al avanzar a los octavos de final del Mundial FIFA 2026, la Selección Mexicana acumula 20.5 millones de dólares en premios y viáticos, una cifra que reforzará las arcas de la FMF y marcará un hito económico para el fútbol nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/07/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 02:05 PM.