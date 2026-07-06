México vs Inglaterra: del rugido al silencio, crónica de la eliminación en el Azteca

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Una crónica que recorre la atmósfera eléctrica del Octavo de Final entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca, desde la lluvia y la música que animó a 80 mil espectadores, hasta los goles que silenciaron al coloso y marcaron la eliminación de la Selección mexicana del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:18 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 01:25 PM.