Exestrella de la NFL Chris Johnson confirma diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

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El exjugador de la NFL Chris Johnson anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a los 39 años. La enfermedad ha mermado su capacidad de habla, obligándolo a usar una computadora para comunicarse. Johnson busca crear conciencia sobre la ELA tras su entrevista en Good Morning America.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:51 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 02:13 PM.