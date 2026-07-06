Exestrella de la NFL Chris Johnson confirma diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

Chris Johnson, excorredor de la NFL, confirmó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a los 39 años. En una entrevista concedida a Good Morning America, acompañado por su esposa Brittany, el deportista explicó que la enfermedad ha avanzado rápidamente, limitando su capacidad para hablar y obligándolo a comunicarse mediante una computadora con tecnología de seguimiento ocular.
El diagnóstico llegó después de que Johnson notara una pérdida de fuerza en la mano derecha, algo que inicialmente atribuyó a los años de exigencia física en la liga. "Al principio eran pequeñas cosas, como que mi agarre no se sentía bien", relató el exjugador. Su esposa, que también estuvo presente en la entrevista, comentó que pensó que se trataba de una lesión típica del deporte, pero los médicos confirmaron la presencia de ELA tras tres evaluaciones.
Los especialistas determinaron que Johnson padece la forma esporádica de la enfermedad, la variante más frecuente que representa cerca del 90 % de los casos y que no tiene antecedentes familiares conocidos. Actualmente, la ELA no cuenta con cura y las opciones de tratamiento se limitan a terapias que buscan ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida.