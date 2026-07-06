Sheinbaum felicita a Seleccion Mexicana tras eliminacion: 'A veces se gana, a veces se aprende'

La mandataria de la República, Claudia Sheinbaum, reaccionó en redes sociales tras la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026, al caer 3-2 frente a Inglaterra. En su cuenta de X, la presidenta reconoció el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre y lanzó un llamado al ánimo y al orgullo nacional.
Sheinbaum escribió: “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre.” Asimismo, destacó la organización del país durante la Copa del Mundo, afirmando que México demostró ser “el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido”.
El mensaje se difundió minutos después de que concluyera el encuentro, en el que Inglaterra avanzó a cuartos de final y México quedó fuera del torneo. La derrota, aunque dolorosa, generó una ola de apoyo de aficionados, deportistas y figuras públicas que también elogiaron el esfuerzo del Tricolor.
Con la victoria, Inglaterra se medirá a Noruega en la siguiente fase, mientras que la Selección mexicana se despide del Mundial con la satisfacción de haber competido en casa y haber dejado una huella en el corazón de la afición.