Sheinbaum felicita a Seleccion Mexicana tras eliminacion: 'A veces se gana, a veces se aprende'

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizó su cuenta de X para felicitar y alentar al Tricolor después de la derrota 3-2 contra Inglaterra, resaltando el esfuerzo de los jugadores y la calidad de México como sede del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 01:37 PM.