Inglaterra elimina a México con 10 hombres y avanza a cuartos de final del Mundial 2026

...

En una vibrante noche de octavos de final en el Estadio Azteca, México cayó 2-3 ante Inglaterra, que jugó con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah. A pesar de una valiente remontada mexicana, el Tri quedó fuera del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 09:19 AM.