Inglaterra elimina a México con 10 hombres y avanza a cuartos de final del Mundial 2026

El Estadio Azteca fue testigo de un duelo épico que culminó con la eliminación de México del Mundial 2026. Tras una hora de retraso por una tormenta eléctrica, el árbitro Alireza Faghani dio inicio al partido a las 19:00 h, desatando el clamor de más de 80,000 espectadores.
El Tri respondió antes del descanso: Roberto “Piojo” Alvarado generó la jugada y Julián Quiñones, con una volea potente, redujo la diferencia (1‑2). La segunda mitad trajo un giro inesperado cuando Jarell Quansah recibió tarjeta roja directa al minuto 53, dejando a Inglaterra con diez hombres.
Aunque México presionó, un error defensivo al minuto 60 permitió a Harry Kane convertir un penalti que selló el 1‑3. La respuesta mexicana llegó al 68 con un gol de Raúl Jiménez tras una mano de Marc Guéhi, cerrando el marcador 2‑3.