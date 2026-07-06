Quiñones hace historia: iguala a Chicharito y Hugo Sánchez como goleador del Tri

En el duelo de octavos de final contra Inglaterra, México cayó 3-2 y se despidió del Mundial 2026, pero el partido quedó marcado por la hazaña de Julián Quiñones, quien anotó su cuarto gol en Mundiales, igualando el récord de Javier “Chicharito” Hernández y Hugo “El Matador” Hernández como máximos anotadores de la Selección Mexicana en la historia de los torneos.
El gol de Quiñones, que redujo el marcador a 2-2 después de que México comenzara perdiendo 0-2, reavivó la esperanza del equipo y de la afición, aunque la ventaja inglesa se mantuvo y el encuentro terminó en derrota. Con cuatro tantos, el delantero, naturalizado mexicano de origen colombiano, se inscribe en los libros de historia del fútbol nacional.
Su llegada al Tricolor generó polémica al no haber nacido en México, pero su desempeño en la Liga MX, donde fue pieza clave del bicampeonato del Atlas y tuvo una breve pero destacada etapa en el América, le valió la convocatoria. Tras naturalizarse en 2023, rechazó una llamada de la selección de Colombia para representar a México, declarando que jugar con la albiceleste era su forma de agradecer al país que lo acogió.
El recorrido de Quiñones comenzó cuando, a menos de 18 años, llegó a México como parte de un grupo de jóvenes talentos para probarse en Tigres UANL. Sin familia ni recursos, su determinación lo llevó a destacar en equipos como Venados de Yucatán y Lobos BUAP, antes de brillar con Atlas, club con el que alcanzó el bicampeonato de la Liga MX. Su paso por el Al‑Qadisiyah de Arabia Saudita, donde superó a figuras como Cristiano Ronaldo como máximo goleador de la liga, consolidó su reputación internacional y abrió la puerta al Mundial.
En el torneo, Quiñones debutó contra Sudáfrica abriendo el marcador y fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del partido. Tras un desempeño discreto frente a Corea del Sur, volvió a ser decisivo contra República Checa, anotando el segundo gol. En los dieciseisavos de final contra Ecuador, volvió a recibir el reconocimiento como MVP al marcar el gol de apertura que envió a México a la siguiente ronda.
El delantero atribuye su éxito a la familia y a la ilusión de superarse: “Todo lo que hago es por ella y así seguirá siendo”. Tras el partido contra Inglaterra, expresó su orgullo y agradecimiento: “Representar a México es mi manera de agradecerle. Defiendo esta playera porque lo siento, porque quiero y sé lo que significa para mí”.