Quiñones hace historia: iguala a Chicharito y Hugo Sánchez como goleador del Tri

...

Con su cuarto gol en el Mundial 2026, Julián Quiñones igualó a Javier “Chicharito” Hernández y a Hugo “El Matador” Hernández, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana en Copas del Mundo, pese a la eliminación del Tricolor ante Inglaterra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 11:11 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 03:39 PM.