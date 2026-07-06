Memo Ochoa se retira del futbol tras la eliminacion del Tri en octavos de final

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Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional el 5 de julio, tras la derrota 3‑2 ante Inglaterra que dejó al Tri fuera de octavos de final. El portero, visiblemente emocionado, abandonó el campo sin tacos, rodeado de sus compañeros, marcando el cierre de una carrera de más de dos décadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:19 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 01:16 PM.