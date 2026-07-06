Ana Gabriela Quiñones Amato dedica emotivo mensaje a Julián tras eliminación de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana cayó 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, lo que significó su eliminación del torneo. El delantero Julián Quiñones, uno de los máximos anotadores del certamen, recibió un emotivo mensaje de su esposa, Ana Gabriela Quiñones Amato, en Instagram.
En la publicación, Ana Gabriela escribió: “A toda una nación nos diste alegría, esperanza, un mundial lleno de emoción, de gritos, festejos y una felicidad que no se compara”. Añadió: “Gracias por darlo todo 16” y, dirigido a su esposo, “Nunca dejes de soñar, porque tus esfuerzos valieron la pena para millones de personas”. Cerró con “México te ama” y la frase de aliento: “En tu barco siempre, en las buenas y en las malas. En las batallas y en los triunfos. Siempre juntos”.
El mensaje generó una gran cantidad de reacciones entre seguidores y medios, quienes destacaron la cercanía y el respaldo familiar como ejemplo de apoyo incondicional a los deportistas.
Ana Gabriela, creadora de contenido en redes sociales con más de 200 mil seguidores, se especializa en vida fitness, fotografía y moda. Conoció a Quiñones en 2020, cuando el delantero jugaba para Tigres de la UANL; se casaron en diciembre de 2022 y en 2023 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Alana. Además, la familia está compuesta por hijos de relaciones anteriores: Ana Gabriela tiene un hijo y Quiñones una hija, Brianna, que vive en Colombia.
Durante el Mundial, Quiñones se destacó al anotar en los partidos contra Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur, acercándose al récord histórico de anotadores mexicanos en mundiales, compartido por Luis Hernández y Javier Hernández con cuatro goles cada uno. Su desempeño y el mensaje de su esposa quedaron como uno de los momentos más recordados del torneo para el público mexicano.