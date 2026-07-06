Ana Gabriela Quiñones Amato dedica emotivo mensaje a Julián tras eliminación de México en el Mundial 2026

...

Tras la derrota 3-2 contra Inglaterra, la esposa del delantero Julián Quiñones, Ana Gabriela Quiñones Amato, publicó un mensaje de apoyo y gratitud en redes sociales, resaltando su aporte al equipo y reafirmando su amor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:22 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 11:23 AM.