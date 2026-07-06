México Femenil ante Haití: una victoria vale Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028

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Tras la eliminación del equipo masculino en octavos de final del Mundial 2026, la Selección Mexicana Femenil tiene la oportunidad de volver a la Copa del Mundo después de 15 años. Un enfrentamiento contra Haití en noviembre definirá el boleto al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 05:30 PM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 04:45 PM.