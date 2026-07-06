Eliminacion del Tri en Mundial 2026 divide opiniones entre elogios y criticas

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La eliminación del Tri en octavos de final del Mundial 2026 generó un debate polarizado entre elogios al esfuerzo y críticas a errores tácticos y jugadores, reflejando la complejidad del sentir nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 01:36 PM.