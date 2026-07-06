Eliminacion del Tri en Mundial 2026 divide opiniones entre elogios y criticas

La eliminación del Tri en octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra desató una ola de emociones y análisis en la prensa deportiva mexicana. Tras 90 minutos de juego en el Estadio Azteca, donde México mostró valentía pero cometió errores decisivos, los principales analistas y comentaristas se dividieron entre el reconocimiento del progreso y la crítica a las fallas.
En síntesis, la prensa mexicana refleja una dualidad: reconocimiento al coraje y progreso del Tri, y exigencia de mayor disciplina y decisiones tácticas acertadas. El fútbol azteca entra ahora en una etapa de profunda evaluación, consciente de que estuvo a un paso de cambiar la historia del Mundial en casa.