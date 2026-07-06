Periodistas ingleses piden un México vs Inglaterra amistoso en Wembley tras el Mundial 2026

Un grupo de periodistas del Reino Unido ha lanzado una petición pública para que la selección mexicana visite el mítico estadio Wembley en un amistoso, tras el reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El mensaje, difundido en redes sociales, elogia la afición mexicana por ser "un anfitrión maravilloso" y resalta la convivencia entre aficionados de ambos países durante el torneo.
El duelo, disputado el 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, terminó 3-2 a favor de Inglaterra, que avanzó a cuartos de final contra Noruega. A pesar del resultado, la atmósfera en la tribuna se distinguió por intercambios de camisetas, cánticos compartidos y una celebración conjunta que llamó la atención de analistas británicos.
En el comunicado dirigido a la Federación Inglesa de Fútbol se lee: "¿Podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley. No ha pasado desde 2010".
La última visita de México a Wembley data de 2010, cuando un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica terminó 3-1 a favor de Inglaterra. En esa ocasión, el técnico mexicano, Javier Aguirre, alineó un cuadro alternativo para probar variantes tácticas.
El reciente partido del Mundial también marcó el último encuentro oficial en territorio mexicano antes de que la fase final del torneo se trasladara a Estados Unidos. La transmisión, gratuita en Canal 5 y Azteca 7, y disponible en TUDN y ViX Premium, alcanzó altos niveles de audiencia, mientras la prensa internacional subrayó la hospitalidad de la afición mexicana.
Hasta el momento, ni la Federación Inglesa ni la Federación Mexicana han respondido oficialmente a la solicitud. Sin embargo, el respaldo mediático y el entusiasmo de los seguidores aumentan la expectativa de que un amistoso en Wembley pueda concretarse en un futuro cercano.