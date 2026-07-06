Periodistas ingleses piden un México vs Inglaterra amistoso en Wembley tras el Mundial 2026

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Tras el emocionante 3-2 que le dio la victoria a Inglaterra en los octavos de final en la Ciudad de México, un sector de la prensa británica ha pedido a la Federación Inglesa de Fútbol organizar un amistoso en el estadio Wembley, destacando la hospitalidad mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 01:29 PM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 03:53 PM.