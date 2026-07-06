Rafa Márquez será el nuevo técnico del Tri tras salida de Javier Aguirre

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Tras la salida de Javier ‘Vasco’ Aguirre, el exdefensa Rafa Márquez tomará el mando del Tri como entrenador principal en la ventana FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026, fecha en la que disputará su primer encuentro oficial o amistoso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 05:45 PM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 04:49 PM.