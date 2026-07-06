Rafa Márquez será el nuevo técnico del Tri tras salida de Javier Aguirre

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que el exjugador y actual auxiliar técnico, Rafa Márquez, será el nuevo director técnico de la Selección Nacional. La transición se concretará durante la próxima ventana FIFA, comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, cuando las selecciones pueden disputar hasta cuatro partidos.
El primer compromiso de Márquez como entrenador principal aún no tiene fecha exacta, pero se espera que sea dentro de ese rango, ya sea en un amistoso de preparación o en el primer partido oficial de la fase de clasificación al Mundial 2030.
La Federación aún no ha publicado el calendario definitivo, pero se anticipa que el primer partido bajo la dirección de Márquez será un amistoso contra un rival de la CONCACAF o una selección europea, programado antes del 6 de octubre de 2026. Ese encuentro marcará el inicio oficial del nuevo proyecto técnico que buscará consolidar al Tri como candidato serio al Mundial 2030.
Se espera que la designación de Márquez genere expectativas entre la afición y la prensa, quienes siguen de cerca su evolución como entrenador y su capacidad para revitalizar el estilo de juego del equipo nacional.