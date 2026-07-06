Trump admite que pidió a la FIFA revisar sanción de Balogun y genera polémica mundial

...

El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó que solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revisar la expulsión del delantero Folarin Balogun, desatando críticas internacionales y un debate sobre la autonomía de los organismos deportivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 01:30 PM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 03:42 PM.