Leonardo DiCaprio, Jay‑Z y otras celebridades presencian la histórica victoria de Noruega

Noruega sorprendió al mundo al vencer 2‑1 a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, un encuentro que se vivió bajo la atenta mirada de celebridades como Leonardo DiCaprio, Jay‑Z, Terry Crews, Jalen Brunson, Tobey Maguire, Chris Rock, Woody Harrelson y la jugadora de baloncesto Breanna Stewart, entre otros, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
El delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue el artífice de la remontada al anotar dos goles en los minutos finales: de cabeza en el minuto 79 y un potente disparo desde 18 metros al 90′. Con esos tantos, Noruega, que no participaba en un Mundial desde 1998, accedió a los cuartos de final, donde se medirá contra el ganador del duelo entre Inglaterra y México.
Brasil sufrió la eliminación más temprana desde 1990. El técnico Carlo Ancelotti describió la derrota como “profundamente decepcionante”, mientras que el propio Neymar descontó en tiempo añadido sin lograr empatar. El mediocampista Bruno Guimarães falló un penalti y Endrick desperdició una ocasión clara, sellando el destino del equipo brasileño.
Haaland, con siete goles en cuatro partidos, igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de máximos artilleros. En sus declaraciones, el noruego afirmó: “Cada vez aparece un nuevo pico; cuando llega la oportunidad sé exactamente qué hacer”.
La presencia de celebridades no es un hecho aislado en este Mundial. Desde el partido inaugural en Los Ángeles, donde asistieron Tom Cruise y Travis Scott, hasta encuentros en Seattle y Dallas con figuras como Tom Brady, Olivia Rodrigo y Micah Parsons, el torneo ha sido un escaparate de la fusión entre deporte y espectáculo.
El director técnico noruego Ståle Solbakken celebró el triunfo diciendo: “Creo que toda la nación está remando junta. Estamos de fiesta de verdad”.