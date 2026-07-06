Leonardo DiCaprio, Jay‑Z y otras celebridades presencian la histórica victoria de Noruega

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En el MetLife Stadium, un grupo de estrellas de Hollywood y del deporte vio cómo Noruega eliminó a Brasil 2‑1 en octavos de final del Mundial 2026, con dos goles de Erling Haaland. La sorpresa dejó atónitos a los asistentes y marcó la salida más temprana de la “Canarinha” desde 1990.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 09:21 AM.
En Deportes y editada el 06/07/2026 10:44 AM.