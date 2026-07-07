Bélgica elimina a EE.UU. y se burla de Donald Trump con polémica celebración

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La selección belga, tras vencer 4‑1 a Estados Unidos y avanzar a cuartos de final, utilizó la celebración de Romelu Lukaku para burlarse del presidente Donald Trump y exigió la revocación de la tarjeta roja a Folarin Balogun.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 09:26 AM.
En Deportes y editada el 07/07/2026 09:50 AM.