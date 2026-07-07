Isaac del Toro baja al octavo puesto, pero sigue en la pelea del Tour de Francia

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El ciclista mexicano, tras iniciar la carrera en cuarto lugar, terminó la cuarta jornada en la posición 34, lo que lo dejó en el octavo puesto del general. El danés Mads Pedersen ganó la etapa entre Carcasona y Foix con 4 h 10 min 45 s, mientras que el noruego Torstein Traeen se adjudicó el maillot amarillo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 12:48 PM.
En Deportes y editada el 07/07/2026 01:38 PM.