Isaac del Toro baja al octavo puesto, pero sigue en la pelea del Tour de Francia

Isaac del Toro, "El Torito", cayó al octavo puesto en la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la Etapa 4. El mexicano partió la jornada en cuarto lugar, pero terminó en la posición 34, a 12 min 59 s del ganador, el danés Mads Pedersen, quien cruzó la meta en 4 h 10 min 45 s.
La cuarta etapa, de 181,9 km entre Carcasona y Foix, estuvo marcada por una fuga de 34 corredores que se consolidó desde los primeros kilómetros. Ni el UAE Team Emirates‑XRG ni el Visma | Lease a Bike tomaron la iniciativa, permitiendo que el grupo escapado, sin presencia latinoamericana, dominara la carrera. En la subida al Col de Montségur, el equipo Lidl‑Trek gestionó la situación y Pedersen remató en el momento preciso para alzarse con la victoria.
Del Toro, tras su histórica victoria en la segunda etapa –la primera de un mexicano en 37 años–, optó por una estrategia conservadora, permaneciendo dentro del pelotón principal y evitando riesgos. Cruzó la meta junto al grupo mayoritario, pero la diferencia de tiempo lo relegó al octavo puesto del general.
El resultado también provocó un cambio en la clasificación general: el noruego Torstein Traeen arrebató el maillot amarillo a Tadej Pogačar, quien quedó fuera del podio. A pesar de la caída en la posición, Del Toro se mantiene dentro del Top 10 y busca recuperar terreno en las próximas etapas para mantener viva la aspiración de subir al podio.
El desempeño de Del Toro sigue siendo un motivo de orgullo para el ciclismo mexicano, inspirando a una nueva generación de atletas y consolidando su presencia en la competición más prestigiosa del circuito internacional.