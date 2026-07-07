El Liverpool va por la joya mexicana: Gilberto Mora, el talento de 17 años que busca la Premier

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El Liverpool ha iniciado negociaciones para asegurar el fichaje del mediocampista mexicano de 17 años, Gilberto Mora, tras su destacada actuación en la Copa del Mundo 2026, mientras clubes como Real Madrid y Barcelona también lo vigilan.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 04:52 PM.
En Deportes y editada el 07/07/2026 04:48 PM.