El Liverpool va por la joya mexicana: Gilberto Mora, el talento de 17 años que busca la Premier

El Liverpool está a la vanguardia de la carrera por el joven talento mexicano Gilberto Mora, de 17 años, tras su sobresaliente participación con la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026. Según informó el portal inglés TEAMtalk, el club inglés ya ha comenzado conversaciones preliminares para garantizar su incorporación una vez que el jugador cumpla los requisitos de edad establecidos por la normativa internacional.
El mediocampista, que milita en el Club Tijuana bajo contrato hasta 2029, llamó la atención de los observadores europeos por su madurez táctica, visión ofensiva y capacidad de distribución del balón. El Liverpool considera que Mora posee el potencial para convertirse en una pieza clave a mediano plazo y busca posicionarse antes de que otros gigantes del fútbol, como Real Madrid y Barcelona, intensifiquen sus gestiones.
Si bien el Manchester United también mostró interés, el club inglés ha decidido centrar sus recursos en otras áreas del mercado, lo que otorga al Liverpool una ventaja estratégica. No obstante, la transferencia está sujeta a la normativa que impide que menores de edad se incorporen a equipos europeos; Mora solo podrá fichar oficialmente al cumplir la mayoría de edad a finales de 2026.
En caso de concretarse el traspaso, los estimados apuntan a una cifra cercana a los 34 millones de euros, lo que representaría una de las ventas más significativas en la historia reciente del fútbol mexicano. La operación también reforzaría la posición del Club Tijuana, que tendría que negociar una oferta sustancial para liberar al jugador.Mientras tanto, Gilberto Mora continúa enfocándose en su desarrollo con los Xolos y la Selección Mexicana, consolidándose como una de las revelaciones más prometedoras del torneo mundialista y manteniendo su nombre entre las principales promesas del fútbol internacional.