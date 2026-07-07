México avanza a la segunda fase de las eliminatorias rumbo al Mundial de Baloncesto 2026

La Selección Mexicana de Baloncesto cerró la primera ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial con un total de nueve puntos, posicionándose en el tercer lugar del Grupo A y garantizando su boleto a la segunda fase.
El formato de clasificación contempla dos etapas: una primera ronda de grupos y una segunda ronda de dobles partidos. En esta última, México se medirá contra Brasil, Chile y el ganador del duelo entre Colombia y Venezuela. Los resultados de estos encuentros determinarán los equipos que obtendrán los últimos cupos para el Mundial 2026.
Los grupos que avanzan a la segunda ronda son los siguientes:
Con este avance, México mantiene viva la esperanza de participar en el torneo mundial, reforzando su posición como una de las potencias emergentes del baloncesto en América Latina.