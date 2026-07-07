México avanza a la segunda fase de las eliminatorias rumbo al Mundial de Baloncesto 2026

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La Selección Mexicana de Baloncesto aseguró su pase a la segunda fase de las eliminatorias con nueve puntos, ocupando el tercer lugar del Grupo A. En la próxima etapa, México jugará dobles partidos contra Brasil, Chile y un rival entre Colombia y Venezuela, con el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 10:12 AM.
En Deportes y editada el 07/07/2026 11:17 AM.