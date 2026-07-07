Víctor Méndez gana oro mundial juvenil y pone a México en alto en halterofilia

...

El yucateco Víctor Méndez ganó la categoría de 60 kg en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia en Cali, Colombia, con un total de 250 kg, consolidándose como una nueva promesa del deporte mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 12:49 PM.
En Deportes y editada el 07/07/2026 02:21 PM.