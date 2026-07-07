Víctor Méndez gana oro mundial juvenil y pone a México en alto en halterofilia

El atleta yucateco Víctor Méndez obtuvo la medalla de oro en la división de 60 kg del Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia, celebrado del 4 al 7 de julio en Cali, Colombia. Con un total de 250 kg (142 kg en envión y 108 kg en arrancada), Méndez se colocó en primer lugar, superando a sus rivales internacionales y marcando un hito para la halterofilia mexicana.
El desempeño del joven halterófilo confirma el crecimiento sostenido del deporte en México, impulsado por la medalla de bronce de Aremi Fuentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde sus inicios en competencias estatales y nacionales, Méndez ha acumulado títulos en categorías juveniles, lo que le ha permitido proyectarse como una de las principales esperanzas para futuros eventos de mayor envergadura, incluidos los Juegos Olímpicos.
La historia de la halterofilia mexicana se remonta a mediados del siglo XX, con la primera participación olímpica en Londres 1948. El deporte alcanzó su mayor reconocimiento internacional en Sidney 2000, cuando Soraya Jiménez
Con su victoria en Cali, Víctor Méndez se perfila como el próximo referente de la halterofilia nacional. Los entrenadores y la federación deportiva ya vislumbran su participación en campeonatos senior y, potencialmente, en la delegación olímpica de México para los Juegos de París 2028.