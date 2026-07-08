Faitelson estalla por Messi y desata guerra en redes tras triunfo de Argentina en Mundial 2026

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Tras el polémico triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial 2026, el comentarista David Faitelson defendió al equipo y a Lionel Messi, minimizando las acusaciones de favorecimiento arbitral. Sus declaraciones desataron una ola de reacciones negativas en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de parcialidad y falta de ética profesional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:39 AM.
En Deportes y editada el 08/07/2026 08:09 AM.