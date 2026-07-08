Faitelson estalla por Messi y desata guerra en redes tras triunfo de Argentina en Mundial 2026

El 7 de julio de 2026, después de la victoria de Argentina por 2-1 frente a Egipto en la fase de grupos del Mundial, el comunicador deportivo David Faitelson generó controversia al publicar en X una serie de mensajes en los que defendía el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y, sobre todo, la figura de Lionel Messi.
Faitelson calificó de "bobitos" a quienes señalaban supuestas ayudas arbitrales a la selección argentina y afirmó que, si Messi lograba alzarse con el título a los 39 años, "Pelé y Maradona tendrán que sentarse en otra mesa y dejársela a él". Además, lanzó la pregunta retórica "¿Queda claro quién es el mejor futbolista del mundo?", reforzando su postura de defensor acérrimo del astro argentino.
Las publicaciones del comentarista fueron rápidamente replicadas en redes sociales, donde miles de usuarios mexicanos expresaron su descontento. Los mensajes incluyeron memes, insultos y críticas a la supuesta parcialidad de Faitelson, acusándolo de sacrificar la objetividad periodística en favor de una narrativa favorable a la selección.
Expertos en medios señalaron que la reacción refleja la polarización que suele acompañar a la Copa del Mundo, especialmente cuando decisiones arbitrales son puestas en duda. La polémica también puso de relieve la influencia de los comunicadores deportivos en la opinión pública y la rapidez con la que sus declaraciones pueden generar debates intensos en el entorno digital.
En medio de la efervescencia, la comunidad futbolera mexicana se dividió entre quienes respaldan la defensa de Faitelson y quienes exigen mayor rigor y neutralidad en la cobertura de los acontecimientos deportivos.